Arkema : Acquisition de Polimeros Especiales au Mexique

(CercleFinance.com) - Arkema annonce l'acquisition de Polimeros Especiales, une entreprise mexicaine privée qui produit des résines aqueuses de

haute performance pour une large gamme d'applications.



Cette opération doit permettre à Arkema de renforcer sa position dans cette région en forte croissance.



En 2021, Polimeros Especiales a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40 M$ avec ses 230 salariés.



'Nous nous réjouissons de l'arrivée de Polimeros Especiales dans le Groupe, car cette société de premier plan a développé une proximité clients et un savoir-faire technique forts. Ses solides actifs industriels et sa

plateforme logistique renforceront notre expertise et la qualité de notre service dans la région', ajoute Neil Tariq, Global Business Director, Arkema Coating Resins.



Le projet -qui reste soumis aux approbations d'usage- devrait être finalisé au cours du 3e trimestre 2022.



