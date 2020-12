Arkema : Acquisition de Colorado Photopolymer Solutions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema annonce acquérir Colorado Photopolymer Solutions, société spécialisée dans la formulation des photopolymères pour l'impression 3D avec des applications dans le médical, les composites, la construction et les biens de consommation.



Cette entreprise américaine développe et commercialise une gamme de solutions à base de résines formulées et à forte valeur ajoutée pour la technologie de réticulation par rayonnement d'énergie, principalement pour les marchés de l'impression 3D.



Cette acquisition, qui a été finalisée début décembre, complète les solutions et l'expertise de Sartomer dans les résines et s'inscrit dans la stratégie d'Arkema de devenir un pur acteur des matériaux de spécialités à l'horizon 2024.



