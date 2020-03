ARKEMA : Vers un court et vif rebond, un call adapté à notre scénario

(BFM Bourse) - ARKEMA constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call O854S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 80 € et d’échéance courte au 19/06/2020. L'effet de levier est proche de 6.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Alors que l'entrée en tendance baissière est déjà bien validé, depuis la rupture du seuil technique des 92,50 euros, les dégagements se sont très fortement accélérés vendredi et lundi, dans des volumes très épais, et sur deux gaps baissiers successifs. Cette tendance est plus que jamais d'actualité. Néanmoins, à très court terme, une réaction d'ordre technique est à anticiper, sur contestation d'un mouvement vendeur lourd.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique O854S, sur ARKEMA, à 0.440 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 79.900 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 71.400 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.44 € CALL Objectif : 79.900 € Stop : 71.400 € Mnemo : O854S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 80.00 € Echéance : 19/06/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime