Aramis group : Prévisions jugées prudentes, l'action chute

(CercleFinance.com) - Aramis Group a publié hier soir des résultats annuels en ligne au titre de son exercice 2021/2022, mais le titre cédait près de 10% vendredi matin à la Bourse de Paris en raison de perspectives jugées très prudentes.



Le spécialiste de la vente de voitures reconditionnées et pré-immatriculées à destination des particuliers dit avoir enregistré un chiffre d'affaires annuel de 1.768,9 millions d'euros sur son exercice clos fin septembre.



Ce chiffre s'inscrit en hausse de 40% en données publiées par rapport à l'exercice 2020/2021 et en croissance de 29,2% en données 'pro forma'.



Pour mémoire, le groupe s'était donné comme objectif un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1.700 millions d'euros.



Au niveau du résultat, l'Ebitda ajusté ressort en perte de 10,7 millions d'euros en raison d'un niveau d'activité décrit comme 'très dégradé' sur le segment des véhicules pré-immatriculés lié à la pénurie de biens.



A titre de comparaison, la société avait précédemment déclaré viser un Ebitda annuel ajusté entre -10 à -12 millions d'euros.



A l'issue de l'exercice, sa perte nette s'établit à 60,2, à comparer avec un manque à gagner de 15,5 millions d'euros un an plus tôt.



S'agissant de ses perspectives, Aramis évoque une visibilité 'limitée' et un marché 'encore incertain' pour 2023.



Sauf détérioration supplémentaire de l'environnement économique, il dit tabler sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés pour les particuliers sur son nouvel exercice.



Le groupe vise aussi une amélioration progressive de son Ebitda ajusté au cours de l'exercice 2022/2023, hors coûts de restructuration.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities mentionnent des prévisions 'très prudentes' n'indiquant aucun objectif chiffré, ni positif, au niveau de l'Ebitda.



Suite à cette publication, l'action Aramis chutait de 9,9% vendredi matin dans les premiers échanges.



