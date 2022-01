Aramis group : Nomination d'un directeur financier par intérim

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion Aramis Group a annoncé jeudi le départ de son directeur financier Stéphane Rougeot, après seulement trois mois de fonctions.



Le groupe a fait part ce matin de la nomination de Fabrice Farcot, son actuel responsable du contrôle interne et de la RSE, en tant que directeur financier par intérim.



Fabrice Farcot avait déjà occupé les fonctions de directeur financier pendant près de huit ans, entre 2014 et 2021.



Il a notamment participé à l'introduction en Bourse de la société en juin dernier, ainsi qu'à l'acquisition du britannique CarSupermarket, également conclue l'an dernier.



