Aramis group : La croissance se poursuit malgré un marché dégradé

(CercleFinance.com) - Aramis a annoncé hier soir avoir poursuivi sa croissance lors du premier trimestre de son exercice décalé, clos fin décembre, en dépit d'un environnement de marché qualifié de 'dégradé'.



Le distributeur de voitures reconditionnées dit avoir enregistré un chiffre d'affaires de 439,3 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année 2022, soit une hausse de +10,8% en données publiées.



La croissance ressort à 2,5% sur le périmètre historique hors acquisitions réalisées fin 2022 en Autriche et en Italie



Dans ce contexte, Aramis Group réitère ses perspectives pour l'exercice 2023, en excluant une éventuelle détérioration supplémentaire de l'environnement macroéconomique.



Le groupe table ainsi sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier, et sur une amélioration progressive de son Ebitda ajusté au cours de l'année, hors coûts de restructuration.



Coté sur Euronext Paris, le titre du groupe automobile grimpait de 5,7% suite à cette publication.



