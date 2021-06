Aramis group : Le titre sous son prix d'introduction

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aramis Group recule ce vendredi pour son premier jour de cotation sur le marché parisien, signe d'une certaine lassitude des investisseurs face à la frénésie d'introductions qui touche Paris depuis quelques semaines.



Le titre du spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion - qui se traite sous la forme de promesses d'actions - perd actuellement plus de 2% par rapport à son prix d'introduction de 23 euros, qui le valorisait autour de 1,9 milliard d'euros.



Aramis indique avoir placé quelque 10,8 millions d'actions nouvelles ainsi que six millions d'actions existantes cédées dans le cadre d'une offre globale, avant l'exercice potentiel d'une option de surallocation.



Le montant des fonds levés s'élève à environ 250 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 138 millions d'euros cédés par les fondateurs de la société et certains actionnaires minoritaires.



Au total, le montant de l'opération s'établit donc à 388 millions d'euros, avec la possibilité de le porter à 446 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Le produit de l'IPO servira à renforcer sa flexibilité financière et de saisir des opportunités de croissance en Europe.



S'il s'agit de la plus importante introduction en Bourse sur Euronext Paris depuis celle de la Française des Jeux en 2019, l'opération constitue aussi la 85ème introduction sur les marchés d'Euronext cette année.



