Aramis group : Hausse du CA de 47.3% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Aramis Group présente un chiffre d'affaires de 396.2 ME au titre du 1er trimestre 2022, soit une croissance de +47,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe souligne une 'croissance forte dans toutes les géographies':+117,4% en Espagne, +55,9% en Belgique et +27,0% en France.



Aramis confirme par ailleurs ses objectifs annuels 2022 avec une croissance supérieure à +45% des volumes de véhicules reconditionnés et un chiffre d'affaires total du groupe supérieur à 1.6 MdE.







