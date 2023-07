Aramis group : CA trimestriel en hausse de 6,8%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aramis Group publie un chiffre d'affaires de 489 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de +6,8% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe précise que le volume de véhicules pré-immatriculés est en net rebond, soit +66,9% par rapport au 3ème trimestre 2022, porté par un quasi-doublement de l'activité en France.



Les niveaux restent toutefois 'sans commune mesure avec les volumes atteints pré-crise', souligne Aramis.



De leur coté, les volumes vendus de véhicules reconditionnés affichent une hausse de +5,5% en données publiées sur la même période.



Dans ce contexte, les objectifs annuels 2023 confirmés : croissance organique positive des volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier et EBITDA ajusté positif.



'Plus que jamais, Aramis Group se met en ordre de marche pour optimiser ses opérations et pouvoir capitaliser sur les opportunités à venir du très vaste marché européen de l'automobile d'occasion', indiquent Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs d'Aramis Group.



