Apple : Plus d'un milliard de revenus par jour, des bénéfices dantesques... Les chiffres fous d'Apple

(BFM Bourse) - De triomphe en triomphe, la plus grande capitalisation boursière mondiale ne cesse d'impressionner le marché. Apple a de fait engrangé plus de 100 milliards de dollars de bénéfices sur les douze derniers mois, un chiffre multiplié par plus de 40 en 15 ans. Zoom sur cette machine à cash.

Les chiffres donnent inlassablement le tournis. Sur les trois derniers mois de l'année civile correspondant au premier trimestre de son exercice fiscal, Apple a enregistré 123,94 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Soit en moyenne 1,35 milliard de dollars de revenus chaque jour (y compris le week-end) d'octobre à décembre. Un record. Sur la période, seuls deux groupes, Walmart et Amazon, devraient publier des revenus supérieurs, respectivement de l'ordre de 150 et 140 milliards selon le consensus actuel des analystes.

En termes de revenus, Apple est donc désormais le 3e (ou 4e derrière le géant chinois de l'électricité State Grid) plus grand groupe au monde, alors que le groupe se classait 35e en 2011 et... 236e en 2001, selon le magazine spécialisé Fortune. Cette année-là, le chiffre d'affaires annuel d'Apple s'était établi à 5,4 milliards. Vingt ans plus tard, celui-ci a été multiplié par 70 à près de 380 milliards de dollars.

Apple était par ailleurs devenu pour la première fois en 2020 l'entreprise la plus profitable au monde, avec un bénéfice net de 63,9 milliards de dollars. Si celui-ci a encore bondi en 2021 (+57,3%) et franchi la barre des 100 milliards de dollars (100,55 milliards), le groupe de Cupertino devrait néanmoins céder ce titre honorifique à Saudi Aramco, le mastodonte saoudien ayant profité à plein du rebond des cours pétroliers. Si ce chiffre de 100,55 milliards de dollars de bénéfice net annuel peut sembler abstrait, il correspond à 191.000 dollars de bénéfice net par minute, ou 3.190 dollars par seconde. Il est également supérieur au chiffre d'affaires enregistré par Apple entre le 30 juin 2010 et le 30 juin 2011 - c'est dire à quel point point le fournisseur d'iPhone s'est transformé en véritable machine à cash depuis la prise de fonction de Tim Cook, le 9 août 2011.

Des bénéfices proches de ceux... du CAC 40

À titre de comparatif, les 38 entreprises du CAC (excluant Pernod Ricard et Alstom dont les exercices sont décalés) n'avaient engrangé que 36 milliards d'euros de bénéfice net cumulé en 2020, en recul de 56% par rapport à 2019 et de plus de 60% par rapport à son pic de 2017 à 96,6 milliards d'euros - soit 108,2 milliards de dollars au cours actuel, à peine plus que le bénéfice net d'Apple en 2021. Selon l’estimation réalisée par l’agence Bloomberg à partir du consensus des analystes reprise par Le Monde , les groupes du CAC 40 devraient néanmoins établir un nouveau record en 2021, à plus de 130 milliards d'euros de bénéfices. Les premiers résultats (records) de LVMH (plus de 12 milliards d'euros de bénéfice net annuel) et STMicro vont en ce sens.

Sur les trois derniers mois de l'année 2021, Apple a dégagé pas moins de 34,6 milliards de bénéfice net, ce qui constitue là aussi un record pour le groupe... et pour une entreprise cotée. Ce dernier pourrait néanmoins ne pas tenir très longtemps, puisque le géant saoudien de l'or noir publiera des résultats trimestriels à n'en pas douter très impressionnants le 22 mars prochain.

À noter qu'à l'exception notable du 3e trimestre de l'année civile 2021 (dernier trimestre de son exercice fiscal), Apple a en outre pris la bonne habitude de dépasser nettement les attentes du marché, qui tablait par exemple sur 118,7 milliards de revenus et 31,17 milliards de bénéfices entre octobre et décembre 2021.

Un groupe qui pèse plus que l'indice parisien

Dans le sillage de sa publication trimestrielle jeudi soir, le titre Apple a repris près de 7% vendredi à Wall Street, et grappille encore 1,3% à 172,6 dollars ce lundi peu après l'ouverture des échanges outre-Atlantique, conférant de nouveau au groupe une valorisation supérieure à 2.800 milliards de dollars. Au même moment, les 40 fleurons de la cote tricolore affichent une capitalisation combinée de 2.285 milliards d'euros, soit 2.560 milliards de dollars. Pour rappel, Apple était devenu début janvier le premier groupe à atteindre le seuil des 3.000 milliards de dollars de "market cap".

Dernier chiffre important: si Apple a dégagé plus de 550 milliards de dollars de bénéfices nets sur les 10 dernières années, la quasi-totalité de cette manne a été affectée au rachat de ses propres actions, ces "buybacks" atteignant près de 500 milliards sur la même période.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse