Apple : Wells Fargo conserve son avis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Well Fargo maintient sa recommandation Surpondérer sur le titre Apple et réitère son objectif de cours à 185$.



' Nous pensons que les résultats du deuxième trimestre 23 devraient être considérés comme neutres / légèrement positifs ', souligne l'analyste.



Toutefois, les estimations prévisionnelles sont en baisse, ' ce qui nous amène à penser que les actions se négocieront de manière latérale ou à la baisse à court terme ', précise le broker.



' Nous modélisons maintenant le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation du 3e trimestre 23 à 80,993 milliards de dollars / 1,18 $ (contre 84,407 $ / 1,34 $ pour le marché précédent) ', poursuit Wells Fargo.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.