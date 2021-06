Apple : Wedbush Securities toujours à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient ce lundi son opinion 'surperformance' sur Apple, qu'il assortit toujours d'un objectif de cours de 185 dollars à 12 mois.



Si la firme à la pomme a eu tendance à sous-performer le marché boursier américain cette année en raison d'incertitudes autour de la pérennité du 'supercycle' que connaît actuellement l'iPhone, le broker américain se montre de son côté rassurant.



A en croire Wedbush, l'iPhone 13 - qu'il s'attend à être lancé durant la troisième semaine de septembre - devrait profiter de l'engouement entourant la 5G et la réouverture de l'économie, ce qui devrait permettre au groupe californien de prolonger le 'supercycle' de l'iPhone jusqu'en 2022.



Pour le courtier, Apple demeure un titre à posséder au sein de la sphère technologique en raison de l'absence d'autres valeurs permettant de jouer le thème de la quatrième révolution industrielle, aussi bien du côté des particuliers que des entreprises.



