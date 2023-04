Apple : Wedbush Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient son opinion 'surperformance' sur Apple, avec un objectif de cours relevé de 190 à 205 dollars en raison de la bonne résistance dont bénéficie la demande pour l'iPhone.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire souligne que ses contacts en Asie font état d'une demande stable pour l'iPhone 14 en dépit des récentes turbulences économiques, sans aucune prévision de réduction de la production dans l'immédiat.



D'après l'analyste, Apple profite des pénuries qui avaient affectés les livraisons d'iPhone au mois de décembre, avec des ventes en janvier et en février qui ont largement dépassé ses attentes.



