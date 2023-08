Apple : Wedbush Securities aimerait un rachat d'ESPN

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient jeudi son opinion 'surperformance' sur Apple, assortie d'un objectif de cours de 230 dollars, estimant qu'une éventuelle acquisition d'ESPN aurait un sens stratégique.



Dans une note de recherche, le courtier américain souligne que la plateforme Apple TV+ du groupe technologique, qui compte selon lui plus de 50 millions de membres à l'heure actuelle, a vu le nombre d'abonnements permettant de suivre la ligue de football américaine (MLS) exploser avec l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami.



D'après le broker, Apple pourrait chercher à monter en puissance dans les retransmissions sportives en direct, une stratégie qui pourrait passer par un possible rachat d'ESPN, au moment où Disney se prépare à engager une réflexion sur l'évolution de son portefeuille d'actifs stratégiques au cours des prochains mois.



D'après Wedbush, qui estime la valeur d'ESPN à plus de 50 milliards de dollars, le réseau sportif constitue en effet un actif plus attractif pour Apple que pour Disney, tout en rappelant que Tim Cook est connu pour son opposition aux grosses acquisitions depuis le rachat, en 2014, de Beats pour un montant de trois milliards de dollars.



