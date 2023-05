Apple : Wedbush se montre positif avant le WWDC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a maintenu mercredi son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 205 dollars sur Apple en perspective de la Worldwide Developers Conference (WWDC), qui débutera le 5 juin.



Le broker américain indique s'attendre à ce que la firme à la pomme dévoile enfin son casque de réalité mélangée, un appareil baptisé 'Reality Pro' qui devrait être commercialisé, selon lui, autour de 3000 dollars.



Le courtier précise que le géant technologique prévoit de centrer son casque autour d'applications comme les jeux vidéos, le streaming vidéo, les téléconférences et la santé/fitness, avec la volonté d'intégrer toutes ces fonctionnalités avec sa gamme de produits existants.



Wedbush pense également que la 'keynote' de Tim Cook sera l'occasion pour le dirigeant d'entreprise d'aborder enfin la feuille de route du groupe dans l'intelligence artificielle (IA), une perspective susceptible selon lui de ravir tout à la fois les clients, les investisseurs et les développeurs.



