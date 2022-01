Apple : Wedbush reste à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 200 dollars sur Apple, estimant que la demande en iPhone 13 dépasse l'offre pour la firme à la pomme d'environ 12 millions d'unités durant le trimestre de décembre.



Selon le broker, ceci 'va maintenant s'ajouter aux vents favorables pour le groupe basé à Cupertino sur ses trimestres de mars et de juin avec l'apaisement des problèmes de la chaine d'approvisionnement au premier semestre 2022'.



Wedbush ajoute qu'Apple est en voie de devenir le premier groupe avec une capitalisation de marché de 3.000 milliards de dollars en 2022, alors que le marché commence à mieux apprécier les fondamentaux robustes sur l'année à venir.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.