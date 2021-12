Apple : Wedbush relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Apple avec un objectif de cours rehaussé de 185 à 200 dollars, mettant en avant une 'confiance accrue dans le cycle de croissance de l'iPhone 13 à l'approche de l'année 2022'.



'Nos évaluations de l'iPhone 13 demeurent bien plus fortes que prévu', indique le broker, qui juge la firme technologique 'maintenant en voie de vendre plus de 40 millions d'iPhones au cours de la période des fêtes, en dépit du vent contraire des pénuries de puces'.



