Apple : Wedbush relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Wedbush conserve sa recommandation Surperformance et relève son objectif de cours de 205 à 220$ sur le titre Apple.



' Nos récentes vérifications de la chaîne d'approvisionnement en Asie nous confortent dans l'idée que le prochain cycle de production de l'iPhone 15 pourrait être un nouveau trophée pour Apple ', explique l'analyste.



Le prochain cycle de cet Iphone 15 qui débutera cet automne avec des unités et des prix moyens par unité ' qui pourraient encore une fois dépasser les attentes actuelles de la Bourse ' conduit Wedbush à cet objectif de cours relevé ' qui reflète notre confiance accrue dans ce prochain cycle '.



' Nous pensons que la juste valorisation d'Apple pourrait être de l'ordre de 3.500 milliards de dollars, avec un scénario haussier de 4.000 milliards de dollars de dollars d'ici à l'année fiscale 2025 ', ajoute Wedbush.



