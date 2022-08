Apple : Wedbush rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush réitère son opinion 'surperformance' sur Apple, son nom favori dans la technologie, avec un objectif de cours rehaussé de 200 à 220 dollars, des évaluations récentes ayant renforcé la confiance du broker dans le cycle iPhone à l'approche de 2023.



Il explique que 'des évaluations de la chaine d'approvisionnement d'Apple en Asie sur les dernières semaines demeurent très fermes, alors que le groupe est au stade final de préparation du lancement de son iPhone 14 à la mi-septembre'.



'Nous pensons que la commande initiale pour 90 millions d'unités iPhone 14 à la sortie de l'usine est restée ferme et demeurera globalement stable par rapport à l'iPhone 13 malgré les nuages orageux macroéconomiques', poursuit-il.



