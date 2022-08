Apple : Wedbush positif avant le lancement de l'iPhone 14

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a maintenu lundi son opinion 'surperformance' sur le titre Apple, qu'il assortit toujours d'un objectif de cours de 220 dollars.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, le courtier américain considère que le lancement du nouvel iPhone 14, qu'il attend pour la semaine prochaine, va constituer un 'moment charnière' pour le groupe de Cupertino.



D'après Wedbush, l'iPhone 14 devrait intégrer des fonctionnalités photo améliorées, grâce à un appareil de 48 mégapixels, tandis que la version 'Pro' devrait proposer une puce innovante A16 afin d'attirer davantage d'acheteurs.



Les deux modèles devraient par ailleurs être dotés de capacités de stockage accrues.



'En résumé, nous pensons que la trajectoire de croissance d'Apple demeure intacte avec une dynamique qui s'annonce univoque pour l'iPhone 14 en dépit d'un contexte économique chancelant', conclut-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.