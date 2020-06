Apple : Wedbush porte son objectif à 425 dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient sa recommandation 'surperformance' sur Apple tout en portant son objectif de cours de 375 à 425 dollars.



Dans une note de recherche, le courtier américain explique qu'il considère que le groupe de Cupertino pourrait être la première société cotée à franchir la barre des 2.000 milliards de dollars de capitalisation dès l'an prochain grâce à son potentiel prometteur dans la 5G et les services.



Wedbush établit par ailleurs un nouvel objectif de 500 dollars en cas de 'scénario favorable' (bull case) sur la valeur.



Apple, actuellement en hausse de 0,2% à la Bourse de New York, affiche à ce stade une capitalisation boursière de près de 1.600 milliards de dollars.



