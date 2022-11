Apple : Wedbush maintient son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush conserve son avis Surperformance et son objectif de cours de 200 $ sur le titre Apple.



Entre la politique du ' zéro covid ' et les protestations en Chine, Apple est ' pris entre deux feux à l'approche des fêtes de fin d'année ' note l'analyste.



' Apple a maintenant d'importantes pénuries d'iPhone qui pourraient entraîner la perte d'au moins 5 % des unités le trimestre et potentiellement jusqu'à 10% en fonction des prochaines semaines en Chine, autour de la production de Foxconn et des protestations ', estime Wedbush.



D'importantes pénuries d'iPhone 14 Pro allant jusqu'à 35 %/40 % des stocks habituels pour le mois de décembre ont par ailleurs été constatés relève l'analyste.



Si la situation est ' frustrante ' pour Apple, Wedbush conserve son opinion et note ' une demande robuste d'iPhone dépassant actuellement l'offre d'environ 3:1 à l'approche des fêtes '.



Il s'agit maintenant d'attendre ' douloureusement pour voir à quoi ressemblera la montée en puissance de la production au cours de la semaine prochaine ', termine l'analyste.



