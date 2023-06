Apple : Wedbush maintient son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush conserve sa position Surperformance et son objectif de cours de 205 $ sur le titre Apple.



Le coup d'envoi de la conférence annuelle WWDC d'Apple à Cupertino demain est au centre de l'analyse. 'Tous les regards se tourneront vers la keynote de Tim Cook', estime le broker pour qui Apple devrait 'enfin dévoiler son casque de réalité mixte ainsi qu'un nouveau système d'exploitation appelé xrOS'.



Wedbush pense que Tim Cook va enfin donner des détails sur son cahier des charges en matière d'IA et que, dans l'ensemble, la conférence sera 'de la musique pour les oreilles des consommateurs, des investisseurs et des développeurs'.



