Apple : Wedbush abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - S'il maintient son opinion 'surperformance' sur Apple, son nom technologique favori, Wedbush abaisse son objectif de cours de 200 à 175 dollars, estimant que 'certains vents contraires sur la demande commencent à se glisser dans ce dossier de croissance'.



'Avec la crainte d'un trimestre de décembre plus faible sur des pénuries d'approvisionnement de la Chine, le marché continue de vendre le titre sans relâche, avec des inquiétudes sur une année 2023 incertaine pour Apple', note le broker.



Alors que mars et juin pourraient voir des réductions de commandes d'iPhones, Wedbush pense que l'environnement de demande global est plus résilient que ce que le marché anticipe, et qu'un flux massif de mauvaises nouvelles à venir est déjà intégré dans les cours.



