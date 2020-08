Apple : Apple va proposer une offre groupée des contenus de Viacom CBS sur Apple TV+

NEW YORK (Reuters) - Apple va commercialiser en offre groupée des services de Viacom CBS à un prix réduit sur son service de vidéo en streaming Apple TV+, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier, confirmant une information révélée par l'agence Bloomberg.

Les services CBS All Access et Showtime seront disponibles pour ,99 par mois. Pour l'heure, l'abonnement mensuel à CBS All Access est à ,99 sur Apple TV+, Showtime à ,99.

Cette offre groupée est une première sur Apple TV+, lancée en novembre dernier avec la série "The Morning Show", portée par l'actrice Jennifer Aniston, et le club de lecture d'Oprah Winfrey.

A Wall Street, l'annonce a porté le cours d'Apple, qui a fini la séance sur un gain de 1,78%.

(Kenneth Li avec Ayanti Bera à Bangalore; version française Henri-Pierre André)

Copyright © 2020 Thomson Reuters

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur APPLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok