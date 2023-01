Apple : Un nouveau MacBook Pro avec puce Apple

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé mardi un nouveau MacBook Pro équipé des puces plus performantes M2 Pro et M2 Max, offrant notamment une autonomie record sur ce type d'appareil.



Equipé des puces de nouvelle génération d'Apple, cet ordinateur portable accomplit les tâches les plus exigeantes jusqu'à six fois plus vite que le MacBook Pro à processeur Intel.



Son autonomie atteint désormais 22 heures, un record absolu sur Mac.



Disponible en modèles 16 pouces et 14 pouces, le nouveau modèle peut être commandé dès aujourd'hui, dans 27 pays et zones géographiques, y compris la France, pour des livraisons prévues à partir du mardi 24 janvier.



Ses tarifs s'échelonnent entre 2399 à 2999 euros pour la version MacBook Pro 16 pouces avec puce M2 Pro.



A la Bourse de New York, l'action Apple grignotait 0,4% dans les premiers échanges mardi matin, une performance largement meilleure que celle des grands indices, quasiment tous en repli.



