Apple : UBS souligne le fort rebond des expéditions en Chine

(CercleFinance.com) - L'analyste indique ce matin que les expéditions d'iPhone en Chine affichent un fort rebond en mai (+13% en glissement annuel), surpassant notamment le marché.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 185 $.



' La part des expéditions d'iPhone en Chine rebondit de 320 points de base en glissement annuel pour atteindre 16,4 % en mai, la croissance de 13 % d'Apple en glissement annuel dépassant sensiblement le déclin de 14 % des marques locales ' indique UBS.



Le groupe profite également des présentations faites à la conférence annuelle des développeurs, la WWDC. L'événement a été l'occasion de présenter une nouvelle gamme de Macbooks et a permis de présenter l'arrivée des nouvelles versions des systèmes d'exploitation pour l'iPhone (iOS 16), les Mac (macOS Ventura), l'iPad (iPadOS 16) et la montre connectée (watchOS 9).



