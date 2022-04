Apple : UBS reste à achat avec les services

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Apple ainsi que son objectif de cours de 185 dollars, soit un potentiel de hausse de 7% pour le titre, mettant en avant Apple Services comme 'un différenciateur clé sur le marché des smartphones'.



'La dynamique des services Apple est évidente dans les appareils haut de gamme, car les consommateurs paient pour des services supplémentaires, créant ainsi un écosystème plus solide', explique le broker dans sa note sur le géant technologique américain.



