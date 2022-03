Apple : Sortie imminente du nouvel iPhone SE

(CercleFinance.com) - Apple a présenté hier le nouvel iPhoneSE, un appareil présenté comme 'puissant', 'au design emblématique' et aux 'performances exceptionnelles).



Equipé d'une puceA15Bionic, ce nouveau téléphone 'offre des fonctionnalités photographiques avancées et améliore l'expérience pratiquement sur tous les plans', assure le constructeur.



L'iPhoneSE pourra être pré-commandé à partir du vendredi11mars et sera disponible à partir du vendredi18mars, conclut la marque à la pomme.



