Apple : Renforce sa présence en Turquie, à Istanbul

(CercleFinance.com) - Apple annonce aujourd'hui l'ouverture d'un 3e point de vente en Turquie, le Apple Gagdat Caddesi, à Istanbul, à compter du 22 octobre.



La marque à la pomme s'est dite ' impatiente d'accueillir la communauté locale ' et de lui apporter ' le meilleur d'Apple '.



S'étirant sur deux niveaux, le site sera composé d'un espace ouvert et fluide permettant aux clients de découvrir les produits et services Apple mais aussi de participer à Today at Apple, un programme de découverte autour de l'usage et des fonctionnalités des appareils.



