Apple : Offre des primes pour retenir ses ingénieurs

(CercleFinance.com) - Apple aurait émis des actions pour les donner à certains ingénieurs du groupe indique Bloomberg. Cette opération aurait pour objectif de retenir les talents et d'éviter le départ chez certains groupes technologiques concurrents comme Meta Platforms indique l'agence de presse. Les actions sont cédées pour une durée de quatre ans pour inciter les salariés à rester dans le groupe.



Selon Bloomberg, les primes en actions seraient comprises entre 50 000 $ et 180 000 $. Beaucoup d'ingénieurs auraient reçu des montants d'environ 80 000 $ à 100 000 $ ou 120 000 $ en actions.



Meta aurait embauché près de 100 ingénieurs d'Apple au cours des derniers mois rajoute Bloomberg. Apple aurait également embouché des employés de Meta.



