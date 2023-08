Apple : Objectif de cours relevé chez Wedbush

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Apple tout en relevant son objectif de cours de 220 à 230 dollars, sur la base d'une croissance des services améliorée pour l'exercice 2024, au lendemain de la publication de ses résultats de troisième trimestre.



S'il reconnait que les revenus d'iPad et de Mac continuent de peser sur les résultats, le broker met en avant des revenus de services en croissance de 8% en rythme annuel, une performance supérieure aux attentes du marché.



Wedbush s'attend à ce que cette croissance des services accélère pour atteindre un taux à deux chiffres sur le trimestre de septembre et l'exercice 2024, grâce à la force d'App Store, ceci restant clé selon lui dans le dossier de revalorisation et de croissance d'Apple.



