Apple : Nouvelle version de Plans en France et à Monaco

(CercleFinance.com) - Apple annonce que dès aujourd'hui, les utilisateurs résidant en France et à Monaco auront accès à la nouvelle version d'ApplePlans, avec 'une navigation plus rapide et plus précise, une vue plus complète des routes, des bâtiments, des parcs et des centres commerciaux' permettant de rendre la planification des séjours et des trajets 'plus simple et plus agréable'.



'ApplePlans est l'app idéale pour explorer et parcourir le monde tout en protégeant vos données personnelles. Nous sommes ravis d'offrir cette expérience à davantage d'utilisateurs avec ce déploiement en France et à Monaco. (...) Les utilisateurs trouveront plus facilement leurs points d'intérêt, et pourront s'y rendre plus simplement', déclare Eddy Cue, Senior Vice President of Services d'Apple.



Plans aide des millions de personnes dans plus de 200pays et régions à parcourir et explorer le monde et fournit notamment des informations de circulation en temps réel, notamment les limitations de vitesse.





