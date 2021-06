Apple : New Street Research maintient son conseil vendeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - New Street Research a maintenu mardi sa recommandation 'vendre' sur le titre Apple, assortie d'un objectif de cours de 90 dollars, anticipant un affaiblissement de la demande pour l'iPhone.



Le bureau d'études indépendant avait dégradé son conseil sur le titre le mois dernier, en prévision de la fin du 'supercycle' qui a porté jusqu'ici les ventes de l'appareil.



D'après New Street, le prochain iPhone ne proposera qu'un nombre réduit d'innovations et sera confronté à un moindre appétit de la part des consommateurs, moins enclins à acheter des appareils technologiques du fait de la réouverture de l'économie.



Comme lors des lancements des iPhone XR et iPhone XS, Apple va donc devoir être contraint d'avoir recours à des campagnes marketing 'agressives' et à des programmes d'échange afin d'écouler ses appareils, pronostique le cabinet de recherche.



'Cette stratégie permet d'accélérer le redressement des volumes, mais n'a qu'un impact limité au niveau des bénéfices', rappelle-t-il.



'Nous nous attendons à un scénario identique cette fois et maintenons notre projection d'un chiffre d'affaires en baisse sur le prochain exercice, avec des résultats inférieurs d'environ 10% aux attentes', prophétise-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.