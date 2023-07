Apple : Lourde amende de l'autorité de concurrence espagnole

(CercleFinance.com) - La CNMC, soit la Commission Nationale espagnole des Marchés et de la Concurrence annonce avoir infligé une amende de 194 millions à Apple et Amazon pour avoir restreint la concurrence sur le site Amazon en Espagne



Selon la CNMC, les deux sociétés ont convenu d'inclure une série de clauses dans les contrats qui régissent les conditions de vente des produits Apple.

Ces mesures ont 'limité de manière déraisonnable le nombre de revendeurs de produits Apple sur le site Amazon en Espagne', affectant les revendeurs tiers.



Les deux sociétés ont aussi limité les espaces publicitaires où les produits concurrents d'Apple peuvent être présentés sur le site Web d'Amazon en Espagne, indique la Commission.



