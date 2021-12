Apple : Les 3.000 milliards de dollars à portée de main

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple pourrait devenir ce lundi la première entreprise américaine cotée à franchir le seuil des 3.000 milliards de dollars de capitalisation, un peu plus d'un an après avoir dépassé le cap des 2.000 milliards.



L'action du géant technologique a ouvert en hausse ce matin à la Bourse de New York et atteint un nouveau plus haut historique de près de 182,1 dollars, un cours qui lui confère une valorisation de plus de 2.980 milliards.



Pour Dan Ives, analyste de Wedbush Securities, une capitalisation de 3.000 milliards de dollars constituerait indubitablement 'un moment à marquer d'une première blanche' pour le groupe de Cupertino, qui continue selon lui de démentir les pronostics des plus sceptiques en générant une croissance qui ne se dément pas.



'Wall Street s'est beaucoup focalisé sur les histoires de pénuries de puces (...) mais la demande sous-jacente pour l'iPhone 13, que ce soit aux Etats-Unis ou à l'international, dépasse largement les attentes du marché selon nous', assure ce fin connaisseur du dossier.



L'analyste de Wedbush s'attend surtout à ce que le groupe californien lance son dispositif de réalité augmentée, Apple Glasses, dans le courant du second semestre (sans doute à la fin de l'été), un élément qui pourrait ajouter d'après ses calculs quelque 20 dollars au cours de Bourse.



Wedbush Securities maintient à ce titre son opinion 'surperformance' sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 200 dollars, voire de 225 dollars en cas de matérialisation d'un scénario favorable ('bull case').



Aux niveaux actuels, le cours de Bourse d'Apple a augmenté de plus de 35% depuis le début de l'année.



