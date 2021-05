Apple : Le titre sous-performe après une dégradation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Apple sous-performe le marché technologique américain vendredi à la Bourse de New York, alors que les équipes de New Street Research ont décidé d'abaisser leur recommandation sur la valeur.



Une demi-heure après l'ouverture, le titre progresse d'environ 0,2% contre une progression de l'ordre de 0,5% pour l'indice Nasdaq.



Dans une note parue dans la matinée, Pierre Ferragu, l'analyste-vedette de New Street, indique avoir dégradé à 'vendre' son opinion sur la valeur, avec un objectif de cours établi à 90 dollars, ce qui correspond à un potentiel baisser de 28%.



Pour le professionnel, la demande 'monstre' dont bénéficie actuellement le groupe américain pour son iPhone 12 n'est pas appelée à durer.



New Street fait remarquer que le smartphone devrait en effet faire l'objet de ventes quasiment record sur l'exercice 2020/2021, ce qui en fait le deuxième iPhone le plus populaire de l'histoire derrière l'iPhone 6.



Le bureau d'études dit néanmoins prévoir des lendemains moins glorieux et anticipe le lancement l'an prochain d'un iPhone '12S' faisant strictement le service minimum et peu susceptible de déchaîner l'enthousiasme des foules.



Conséquence, New Street ne prévoit qu'entre 180 et 200 millions livraisons d'appareils sur le prochain exercice, un chiffre très loin des 230 millions actuellement visés par le consensus.



