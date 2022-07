Apple : Le titre se replie, un broker abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple a pris le chemin de la baisse mardi à la Bourse de New York, le titre du géant technologique étant pénalisé par une note de Bank of America qui a révisé à la baisse son objectif de cours sur la valeur.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier déclare s'attendre à des résultats trimestriels légèrement supérieurs au consensus à l'occasion de la publication prévue jeudi soir, mais à des performances bien moins bonnes que prévu pour le trimestre qui se clôturera fin septembre.



L'analyste explique qu'Apple devrait être défavorisé par le récent renchérissement du dollar, mais aussi par les conséquences des pressions inflationnistes.



BofA abaisse en conséquence son objectif sur le titre de 200 à 185 dollars, tout en réitérant sa recommandation d'achat.



Près d'une heure après l'ouverture, l'action Apple accusait un repli de 0,7%, en ligne avec le recul de l'indice S&P 500.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.