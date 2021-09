Apple : Le titre se redresse après la déconvenue Epic

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Apple rebondit lundi matin après avoir chuté de plus de 3% vendredi suite à une décision de justice favorable à Epic Games, qui s'estimait lésé par le fonctionnement de la boutique en ligne du groupe californien.



La justice américaine a rendu vendredi un jugement favorable en faveur de l'éditeur du jeu vidéo Fortnite en annulant certaines restrictions qui étaient imposées par le géant de Cupertino sur le partage des revenus.



Dans les faits, Apple ne va plus pouvoir imposer son système de paiement qui interdisait aux développeurs de rediriger les acheteurs vers leurs propres sites Web, un dispositif désormais jugé 'anticoncurrentiel'.



A partir de janvier 2022, les développeurs de jeux vidéo pourront donc proposer à leurs clients d'effectuer leurs achats sur leurs propres sites et via leurs propres méthodes de paiement.



Une véritable déconvenue pour Apple, dont les analystes essaient de prendre aujourd'hui la mesure, avec des conclusions qui s'avèrent a priori rassurantes pour le groupe technologique.



'En termes nets, si Apple devait perdre la totalité des revenus générés par les 20 premiers développeurs d'applications mondiaux, cela représenterait 2% de son chiffre d'affaires et 5% de son BPA, dans le pire scénario possible', tempèrent ainsi les équipes de Morgan Stanley.



Autre facteur à l'origine du redressement du titre, le groupe technologique tiendra demain un 'événement Apple' qui devrait donner lieu à la présentation officielle de l'iPhone 13, voire de l'Apple Watch 7, d'AirPods 3 et d'un nouvel iPad mini.



Si les analystes de BofA rappellent que les titres Apple font habituellement preuve d'une certaine lourdeur après ce type d'événements, ils rappellent qu'ils ont tendance à prendre une trajectoire ascendante lors des 30 à 60 jours suivant la présentation.



Le titre Apple progresse actuellement de 0,8% à la Bourse de New York.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.