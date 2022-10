Apple : Le titre recule à quelques jours des résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple recule ce lundi à Wall Street dans la crainte que le géant technologique réserve de mauvaises surprises à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, prévue plus tard cette semaine.



Après moins d'une heure d'échanges, l'action cède 0,6% alors que l'indice Dow Jones progresse de 0,5%. Le titre cède 17% depuis le début de l'année, à comparer avec un repli de l'ordre de 13% pour le Dow.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Deutsche Bank disent s'attendre à des chiffres en ligne avec les prévisions du consensus, jeudi soir à l'occasion de l'annonce des comptes trimestriels du groupe.



'Nous pensons que les commentaires d'Apple concernant l'état de la demande se feront plus prudents au vu de l'environnement économique actuel et nous pensons que les objectifs du groupe en termes de chiffre d'affaires pour le premier trimestre fiscal clos en décembre pourraient être inférieurs à nos estimations et à celles de Wall Street', avertit le bureau d'études.



Deutsche Bank, qui reste à l'achat sur le titre avec un objectif de 175 dollars, estime néanmoins que ces perspectives sont bien intégrées par le marché suite aux récentes informations de presse ayant eu trait à la cadence de production de l'iPhone.



De leur côté, les équipes de Bank of America font remarquer que le premier trimestre fiscal d'Apple, qui se clôturera en décembre, intégrera une semaine supplémentaire pendant la période des fêtes, ce qui pourrait se traduire selon leurs calculs par de bonnes surprises au niveau des résultats.



BofA maintient malgré tout son une opinion 'neutre' sur la valeur, assortie d'un objectif de 160 dollars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.