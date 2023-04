Apple : Le titre poursuit sa remontée, le marché confiant

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Apple figure jeudi en tête des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones, la valeur confortant ainsi son rattrapage opéré depuis le début de mois.



L'action du géant technologique californien progresse actuellement de 1,7% pour revenir en vue de ses plus hauts annuels, alors que les analystes se disent plus confiants sur les perspectives du groupe.



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de Canaccord Genuity - à l'achat sur le titre - disent avoir rehaussé leur objectif de cours de 170 à 180 dollars, louant notamment la stabilité des ventes de l'iPhone.



'Nous pensons également qu'Apple continue de bénéficier de son 'mix' produits ainsi que d'une évolution plus favorable de ses coûts de production, ce qui nous conduit à relever légèrement nos prévisions de marge brute', indique le courtier canadien.



Avec un écosystème pouvant s'appuyer sur une base installée de plus de deux milliards d'appareils, dont un milliard d'iPhone, Apple devrait par ailleurs tirer parti de sa montée en puissance dans les services, souligne Canaccord.



Evoquant eux aussi la résistance de l'iPhone, les analystes de Credit Suisse ont rehaussé leur cible sur le titre de 184 à 188 dollars, saluant tout particulièrement les bonnes ventes de l'appareil en Chine.



Cela le conduit à revoir à la hausse de 92,2 à 93,3 milliards de dollars son estimation de chiffre d'affaires pour le trimestre clos fin mars, contre un consensus qui vise actuellement 92,5 milliards de dollars.



Sa prévision de bénéfice par action (BPA) passe quant à elle de 1,43 à 1,45 dollar, alors que les analystes visent actuellement en moyenne un profit de 1,43 dollar l'action.



Apple doit publier les résultats financiers du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2022/2023 le 4 avril prochain.



