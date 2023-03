Apple : Le titre monte, Goldman Sachs mise sur les services

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Apple s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de New York à la faveur d'une recommandation positive émise par les analystes de Goldman Sachs.



Quelques minutes après l'ouverture, l'action du géant technologique californien avance de 2,6%, signant la deuxième plus forte hausse d'un indice Nasdaq 100 lui-même en progression de 0,4%.



Dans une note publiée dans la matinée, les équipes de Goldman indiquent avoir initié la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours à 12 mois de 199 dollars.



La banque new-yorkaise estime que le succès d'Apple tient à un positionnement de qualité et à une loyauté à la marque qui lui ont permis d'accroître sa base d'utilisateurs.



Ce phénomène lui confère, à en croire la firme de Wall Street, une bonne visibilité au niveau de la trajectoire de croissance de son chiffre d'affaires par le biais d'une limitation du départ de clients, de la réduction du coût d'acquisition des nouveaux utilisateurs et l'incitation à l'achat de nouveaux appareils.



D'après Goldman, cette base installée - conjuguée à la croissance affichée par l'entreprise dans les services - devrait plus que compenser les facteurs pénalisant son activité, comme des cycles de remplacement plus longs ou le ralentissement du marché des ordinateurs et des tablettes.



La banque évoque par ailleurs un niveau de valorisation 'attractif' tant en termes absolus que relatifs et en comparaison d'autres grands groupes à l'activité proche.



Selon les analystes, la grande majorité de la croissance des profits d'Apple au cours des cinq prochaines années devrait être tirée par son activité dans les services, ce qui devrait porter la marge brute dans le métier à 40% à horizon 2027, contre 33% en 2022, une dynamique qui justifie d'après eux l'existence d'une prime de valorisation.



