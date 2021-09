Apple : Le titre monte après un relèvement de Wolfe Research

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Apple s'inscrit en nette hausse mercredi à la Bourse de New York après un relèvement de recommandation des analystes de Wolfe Research.



La firme de recherche basée à Wall Street est passée d'une opinion 'sous-performance' à 'performance en ligne' sur la valeur, tout en relevant son objectif de cours à 155 dollars.



Dans sa note de recherche, Wolfe Research indique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le géant technologique en raison de la robustesse de la demande dont bénéficie l'iPhone 12.



Le bureau d'analyse - qui explique cette dynamique favorable par les nombreuses opérations de promotions menées par les opérateurs américains - estime que la vigueur de la demande devrait se confirmer avec le lancement prochain de l'iPhone 13.



'S'ajoutent à cela la solide chaîne logistique sur laquelle s'appuie Apple ainsi que des prix de vente moyens élevés', conclut le cabinet.



Vers 10h30 (heure de New York), l'action Apple grimpait de 1,8% alors que l'indice S&P 500 n'avançait que de 0,2%.



