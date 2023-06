Apple : Le cap des 3.000 milliards de dollars est refranchi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple est redevenu vendredi le premier groupe coté américain a franchir le seuil des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.



La firme à la pomme a ouvert en hausse de 1,2% ce matin pour atteindre un nouveau plus haut historique à plus de 192 dollars, un cours qui lui confère une valorisation de 3.017 milliards de dollars.



La valorisation d'Apple avait brièvement dépassé cette barre symbolique en janvier 2022 avant de repasser sous ce seuil en raison des problèmes d'approvisionnement que le groupe avait rencontrés en Chine.



Depuis le début de l'année, l'action a grimpé de plus de 45%, porté notamment par l'engouement qui entoure les valeurs les plus exposées à l'intelligence artificielle, les 'Sept Magnifiques' (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla) comme les surnomment les stratèges de Bank of America.



Malgré sa capitalisation record, beaucoup d'analystes estiment que le titre dispose encore d'un potentiel haussier non négligeable au vu de sa large base d'utilisateurs et de sa forte croissance dans les services.



'Nous pensons que sa juste valeur pourrait se situer autour de 3.500 milliards de dollars, avec un scénario favorable qui pourrait le porter à 4.000 milliards d'ici à 2025', estiment les équipes de Wedbush Securities.



