Apple : Lance la réparation 'self service' aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé aujourd'hui la mise en place du programme Self Service Repair (réparation en libre-service), qui permettra aux clients de procéder eux-mêmes à la réparation de leur appareil.



L'idée du programme est de mettre à la disposition des clients des manuels de réparation, des pièces et des outils Apple d'origine via le Self Service Repair Store en ligne.



La nouvelle boutique en ligne propose plus de 200 pièces et outils individuels, offrant la possibilité d'effectuer des réparations sur les gammes iPhone 12 et iPhone 13 et iPhone SE (3e génération), telles que l'écran, la batterie ou encore l'appareil photo.



Plus tard cette année, le programme comprendra également des manuels, des pièces et des outils pour effectuer des réparations sur les ordinateurs Mac avec du silicium Apple.



Lancé aux Etats-Unis, ce service sera progressivement étendu à d'autres régions du monde à commencer par l'Europe, dès cette année, indique la marque à la pomme.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.