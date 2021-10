Apple : La production d'iPhone inquiète, le titre recule

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plusieurs sources de presse rapportent ce mercredi qu'Apple envisagerait de réduire sa production d'iPhone 13, une information qui faisait reculer le titre de plus de 1% en début de séance à Wall Street.



Une heure après l'ouverture, l'action Apple abandonne 1,2%, ce qui la place parmi les plus forts replis de l'indice Dow Jones, lui-même en repli de 0,5%.



Malgré un record établi au-delà de 157 dollars cette année, le titre du groupe technologique californien n'affiche qu'un maigre gain de 6,6% en 2021, à comparer avec une hausse de plus de 15% pour le S&P 500.



D'après les analystes, la décision d'Apple de réduire de 90 à 80 millions d'unités sa production initiale d'iPhone 13 fait suite aux pénuries de semi-conducteurs qui affectent ses fournisseurs asiatiques.



Les professionnels soulignent que les délais de livraisons n'ont cessé de s'allonger depuis le lancement de l'appareil, le 24 septembre dernier, et il faut désormais compter plus d'un mois pour se faire livrer un iPhone 13 Pro commandé sur le site français de la marque.



Les inquiétudes sur la production de ce combiné proposé à partir de 809 et 1159 euros en France rendent les investisseurs nerveux avant la publication, d'ici à la fin du mois, des résultats trimestriels du groupe.



Si le trimestre qui s'est clôturé fin septembre ne semble pas véritablement menacé, les professionnels semblent se poser davantage de questions concernant le trimestre devant se clore à la fin du mois de décembre, qui bénéficie d'effets saisonniers importants.



'En prenant du recul, on se rend toutefois compte que le décalage de cinq à 10 millions d'unités du trimestre clos fin décembre vers celui clos fin mars pour cause de problèmes d'approvisionnement bien compréhensibles ne constitue absolument pas un motif d'inquiétude, du moins de notre point de vue', tempèrent toutefois les analystes de Wedbush ce matin.



