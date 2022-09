Apple : L'iPhone 14 accueilli sans grand enthousiasme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le lancement de l'iPhone 14 d'Apple ne suscitait pas de grand enthousiasme jeudi à Wall Street, où le titre de la plus grande capitalisation boursière mondiale perdait 1% une demi-heure après l'ouverture.



Apple a dévoilé hier soir, à l'occasion d'un événement organisé depuis son siège de Cupertino (Californie), l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, dotés respectivement d'écrans de 6,1 et 6,7 pouces et comportant un double appareil photo avancé.



Les deux appareils proposent aussi une fonctionnalité de détection des accidents, ainsi qu'un service d'assistance sur smartphone avec appel d'urgence par satellite, une première dans l'industrie.



Equipés de la puce A15 Bionic, les smartphones affichent la plus grande autonomie jamais vue sur un iPhone.



Si les précommandes débuteront dès demain, l'iPhone 14 ne sera disponible qu'à partir du vendredi 16 septembre et l'iPhone 14 Plus à partir du vendredi 7 octobre.



Apple a par ailleurs dévoilé hier l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, présentés comme la gamme 'pro' la plus sophistiquée à ce jour grâce au processeur A16 Bionic, la puce la plus rapide jamais intégrée à un smartphone.



Le groupe technologique a également présenté l'Apple Watch Ultra, une montre inspirée par les activités les plus extrêmes et dotée d'un design 'révolutionnaire', ainsi que l'Apple Watch Series 8 et la nouvelle Apple Watch SE.



Du côté des analystes, on estime que toutes ces nouveautés, certes sans surprise, laissent tout de même présager de solides ventes de fin d'année pour le géant à la pomme.



'Cette solide gamme de produit offre un large choix de prix et de fonctionnalités aux consommateurs', estiment ainsi les équipes de Canaccord Genuity, qui notent que le ticket d'entrée de l'iPhone 14 se situe à 799 dollars, soit au même niveau que son prédécesseur, l'iPhone 13.



'En dépit de l'inflation et de coûts logistiques en hausse, Apple a fait le choix de ne pas augmenter ses prix', fait valoir le courtier canadien, une remarque d'autant plus vraie que la récente envolée du dollar renchérit d'autant plus les prix de ses produits.



Chez Wedbush, on dit s'attendre à une demande solide malgré le contexte économique troublé du moment, rappelant que 240 millions d'utilisateurs de l'iPhone, sur une base totale de l'ordre d'un milliard d'individus, n'ont pas changé d'iPhone depuis plus de trois ans et demi.



