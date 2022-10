Apple : L'Apple Music passe la barre des 100M de morceaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vingt-et-un ans après l'invention d'iTunes et le lancement du premier modèle d'iPod, Apple est passé de 1 000 morceaux accessibles depuis sa poche à 100 millions de morceaux disponibles sur Apple Music.



' Cela représente une croissance phénoménale à tous points de vue. L'histoire, le présent et l'avenir de la musique sont accessibles d'un simple geste ou par commande vocale ', commente Rachel Newman, global head of editorial d'Apple Music.



Apple Music compte plus de morceaux que n'importe quelle autre plateforme. ' Il s'agit de la plus grande collection musicale de tous les temps, tous formats confondus ', ajoute Rachel Newman. ' Et ce nombre continuera de croître de façon exponentielle. '



Aujourd'hui, partout dans le monde, dans 167 pays et régions où Apple Music est disponible, n'importe quel artiste peut écrire, enregistrer une chanson et la diffuser dans le monde entier.



Chaque jour, plus de 20 000 interprètes et auteurs-compositeurs publient de nouveaux morceaux sur Apple Music. ' C'est une preuve de la démocratisation de la création : n'importe qui, même un ou une jeune artiste qui produit de la musique dans sa chambre, peut être à l'origine du prochain succès planétaire ', estime Rachel Newman.



