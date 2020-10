Apple : Jefferies reste à 'achat', rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Apple avec un objectif de cours rehaussé de 135 à 140 dollars, 'continuant de voir un cycle robuste d'amélioration de l'iPhone 5G' au lendemain d'une présentation par la firme technologique.



Cette présentation s'est montrée largement en ligne avec les attentes du broker, avec toutefois 'quelques surprises positives modestes', la plus importante étant selon lui les promotions d'opérateurs pour l'iPhone 12 annoncées par AT&T et Verizon.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.