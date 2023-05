Apple : Jefferies reste à achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 195 dollars sur Apple, au lendemain d'une publication au titre du deuxième trimestre comptable, qu'il qualifie de 'résilient' pour le groupe technologique.



'Peu de choses sur le marché sont aussi certaines que les capacités de génération de trésorerie d'Apple, la résilience de ses produits et le sentiment remarquablement élevé des consommateurs', estime le broker.



'Le trimestre de mars présentait les trois, ainsi qu'un nouveau programme de rachat d'actions de 90 milliards de dollars et une surperformance de l'iPhone', poursuit-il, prévenant cependant que 'l'incertitude macro continue d'être le thème principal'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.